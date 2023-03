Julien Courbet : Accusations de diffamation dans "Ça peut vous arriver", le présentateur perd patience en direct

Après un best-of, Julien Courbet a présenté un inédit de Ça peut vous arriver (M6/RTL), ce vendredi 31 mars 2023. Il est notamment venu en aide à une jeune femme prénommée Lisa. Et, au moment où il a contacté l'homme à l'origine du litige, le présentateur de 58 ans n'a pas caché son agacement.

La charmante brune, qui habite à Paris mais qui vient de Corse, a confié qu'elle était auto-entrepreneuse. Et un client a souhaité l'embaucher en tant qu'assistante afin de remettre à jour sa société qui était "un peu en défaillance". Elle a ainsi travaillé un mois pour lui. "Je lui ai envoyé une facture en bonne et due forme. En plus, c'était pour un partenariat à long terme. Je ne devais pas faire juste un mois", a expliqué Lisa. Mais du jour au lendemain, elle a été évincée de la société. En outre, elle n'a jamais été payée car l'employeur "estime que ce n'est pas ce qu'il attendait". Il avait pourtant trente jours pour lui donner ses 756 euros. Et selon ses dires, il était très satisfait du travail de la jeune femme.

Une experte a précisé que rien ne justifiait que Lisa ne soit pas payée et que l'homme en question avait évoqué le fait d'impliquer un avocat. Chose qui n'a jamais été faite. "C'est un monsieur qui a une petite visibilité dans les médias puisque visiblement, il a créé un outil pour lutter contre les fake news", a dévoilé Charlotte Méritan. Après quoi, le négociateur Hervé Pujol a passé le monsieur en question, un certain Julien, à Julien Courbet. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Récupérez-le

C'est avec beaucoup de sympathie et un grand sourire que Julien Courbet a salué l'homme qui n'a pas payé Lisa. "M'entendez-vous ? Il faudrait me parler Julien", a-t-il ensuite lancé face au silence de son interlocuteur. Ce dernier a ensuite demandé s'il était en ligne. Après que le mari de Catherine lui a répondu par l'affirmative, il a souhaité savoir s'il était à l'antenne. "Oui on est à l'antenne. Mais on peut vous déconnecter si vous le souhaitez. Je veux juste vous dire monsieur que Lisa est à mes côtés...", a poursuivi l'animateur. Il a toutefois vite été coupé par Julien qui voulait être immédiatement déconnecté. "C'est tout à fait anormal ce que vous êtes en train de faire", s'est-il indigné.

En colère, Julien Courbet lui a donc répondu : "Pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'on peut vous déconnecter. Donc je vous déconnecte mais que les choses soient bien claires. Que vous ne vouliez pas parler sur l'antenne, c'est votre liberté et je vous déconnecte, mais moi je fais l'émission. Vous ne pouvez pas empêcher cette dame de dire qu'elle a travaillé et qu'elle n'a pas été payée. On vous juste lui trouver une solution. C'est la moindre des choses monsieur. Bon récupérez-le Hervé, je ne veux pas l'obliger à parler."

Hors antenne, l'échange était tendu avec Hervé Pujol. Il a notamment accusé Lisa de diffamation. Ambiance.