Julien Courbet menacé en direct : échanges "mouvementés", l'animateur prêt à en découdre

Chaque matin sur M6 et RTL, Julien Courbet anime son émission Ça peut vous arriver, dans laquelle il s'entoure de médiateurs, journalistes et avocats afin de s'occuper de problèmes juridiques ou arnaques en tous genres. Et cette mission qu'il s'est donné n'est pas sans risque. En effet, il n'est pas rare que Julien Courbet se mette à dos les professionnels qu'il dénonce en direct. Ce lundi 27 mars justement, il tentait de régler l'histoire d'un homme qui a payé 188 000 euros pour sa maison. En vain, puisque les travaux n'ont jamais été terminés et son bien est aujourd'hui inhabitable.

Julien Courbet a donc tenté de contacter le gérant de l'entreprise Ecotect Construction qui avait pris en charge le dossier mais cela n'a pas tu tout plu au principal intéressé. "Attendez, je ne vous autorise pas à me passer à l'antenne !", a-t-il directement fait savoir. "Ah bah alors, sortez-le de l'antenne tout de suite", a aussitôt réagi l'animateur. "Ce Monsieur, il n'est pas content, il a le droit mais qu'il commence par aider celui qui a été planté", a-t-il ensuite déclaré.

Finalement, c'est Céline, membre de son équipe, qui a pris le relais en off pour discuter avec l'homme en question, lequel s'est révélé très remonté. "C'est assez mouvementé. J'entends Céline qui parle avec lui. En effet il n'est pas content, et il lui dit : 'Si vous citez encore mon nom à l'antenne, je vous assigne en justice'. Il veut s'expliquer directement avec le client et ne pas répondre à Céline", a rapporté le journaliste Stan Vignon.

Julien Courbet prêt à aller au front

Une menace que n'a pas craint Julien Courbet, bien au contraire. "Il le peut. Si ce Monsieur veut nous assigner en justice, j'ai envie de dire 'oui'. Parce que, quand on va arriver devant le juge, on va tout mettre sur la table. On va amener toutes les preuves, l'assurance... et là le juge va se tourner vers le Monsieur pour lui demander ce qu'il a à répondre", a-t-il lancé.

Après avoir raccroché, Céline en a dit plus sur son échange avec le professionnel : "C'est assez compliqué. Il me dit qu'il a fait 65% des travaux, malheureusement il ne pourra pas aller au bout, il m'affirme qu'il ne prend plus de nouveaux chantiers et il souhaite attaquer M6 et RTL en justice pour diffamation". "Moi je suis entièrement d'accord, comme ça on aura le témoignage de l'assureur, l'appel téléphonique est la preuve qu'on a bien fait le numéro de la société... c'est peut être la meilleure des solutions, ça deviendra public en plus. Il ne faut pas qu'il hésite à le faire", a conclu Julien Courbet sans sourciller.