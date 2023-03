"Vous êtes qui vous ?!" : Julien Courbet fait perdre le calme d'un intervenant, vif accrochage en direct

Depuis de nombreuses années maintenant, Julien Courbet s'est donné pour mission de venir en aide aux plus floués. Et c'est par le biais de la télévision qu'il parvient parfois à régler des conflits. De 1994 à 2008, il a notamment présenté l'émission Sans aucun doute, dans laquelle il était entouré de médiateurs, journalistes et avocats afin de s'occuper de problèmes juridiques ou arnaques en tous genres... Un exercice qu'il a maintenu avec Ça peut vous arriver diffusé depuis janvier 2001 sur RTL et M6.

Et comme toujours, Julien Courbet n'hésite jamais à aller au front pour obtenir gain de cause. Mais cela n'est pas sans susciter la colère sur son passage. Ce jeudi 23 mars 2023, l'époux de Catherine qui est aussi le père de Lola (née le 20 avril 2000) et Gabin (né le 10 décembre 2001) a justement une nouvelle fois dû faire face à un professionnel très agacé de se faire épingler en direct.

En effet, Julien Courbet s'était permis de contacter un artisan, accusé de ne plus venir travailler sur la maison d'un client. "Il nous dit que vous ne venez plus, que vous l'avez même un peu blacklisté, vous ne lui répondez plus, et c'est une catastrophe pour lui. Est-ce qu'il y a un soucis ?", lui a donc demandé l'animateur. L'artisan lui a alors révélé que dès "la semaine prochaine", son entreprise serait "en liquidation". "Ce n'est pas que le client est blacklisté, c'est moi qui ait des problèmes...", a-t-il continué.

Vous plaisantez ou quoi ?

Un argument qui n'a pas plu à Julien Courbet, lequel lui a rappelé que son client avait tout de même payé 188 000 euros pour voir sa maison terminée. "Lui il n'a pas de problèmes, il n'a pas de maison mais il est super content, il organise une grande fête !", a-t-il ironisé avant de lâcher plus sérieusement : "Non mais vous plaisantez ou quoi Monsieur ?". S'en était trop pour le professionnel au bout du fil. "Monsieur, vous êtes qui vous ? (...) Je ne vous dois rien du tout, vous êtes qui ? Vous êtes un représentant de l'état ?", lui a-t-il adressé, passablement énervé.

"Alors, je suis Julien Courbet, je me suis auto-proclamé empereur Monsieur !", a répliqué avec humour Julien Courbet, ce qui n'était pas pour ravir son interlocuteur. Mais finalement, plus calmement, il lui a demandé de tout simplement "parler à son client" pour trouver une solution. "Moi je ne suis qu'un bouffon dans cette affaire donc parlez à votre client", a continué l'animateur.