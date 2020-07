Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture : qui est sa femme Cécile Ophèle ?

Outre la nomination de Jean Castex comme nouveau Premier ministre, le président de la République Emmanuel Macron s'est aussi doté d'un nouveau gouvernement. Parmi ceux qui restent : Julien Denormandie. Secrétaire d'État chargé du Logement, puis ministre chargé de la Ville et du Logement, il est devenu le 6 juillet 2020 ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On imagine qu'il a fêté la nouvelle en famille...

À 39 ans, Julien Denormandie continue d'être récompensé pour sa fidélité à Emmanuel Macron, lui qui avait rejoint le parti présidentiel En marche ! devenu LREM en 2016. À l'annonce de sa nouvelle fonction, nul doute qu'il a partagé sa joie avec son épouse. Le ministre, qui se revendique catholique, est marié à Cécile Ophèle. Née le 25 mars 1981, elle est la fille de l'économiste et président de l'Autorité des marchés financiers Robert Ophèle. Très discrète, elle n'apparaît jamais à ses côtés lors d'événements médiatiques ou politiques. Tout juste sait-on qu'elle est passée par l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'École nationale du génie rural et par l'Agence française de développement. Le jeune couple a déjà quatre enfants : deux garçons (Maxime et un autre au prénom inconnu) et deux filles (Héloïse et Agathe).

Lors de sa prise de poste, Julien Denormandie a déclaré : "Je serai le ministre des agriculteurs, à leurs côtés, fier de leur travail que je connais bien. Je serai le ministre d'une alimentation française durable et de qualité, accessible à tous, et prenant soin de chacun. Maintenant, au travail !" Quelques heures plus tôt, lors de l'annonce du remaniement, il disait alors : "Après avoir servi les Français à Ville et au Logement, c'est une immense fierté, pour l'ingénieur agronome que je suis, d'être nommé à ce ministère si important de l'agriculture et de l'alimentation."