Julien Doré papa : rare photo de famille, son fils a un style incroyable... et il marche déjà comme un grand !

Tel père, tel fils ! Julien Doré n'est pas du genre à évoquer sa vie de famille, ni même à divulguer le moindre détail à propos de son garçon - on ne connait ni son visage, ni son prénom... pas même l'identité de sa mère -, mais le chanteur accepte parfois de partager un léger aperçu de son quotidien. Et c'est ainsi que, sur son compte Instagram, l'artiste originaire d'Alès, 40 ans, a souhaité un joli passage en 2023 à tout le monde, le 1er janvier, à l'aide d'une image sur laquelle il se dirige tout droit en direction de l'avenir en compagnie de la chair de sa chair.

En route vers 2023

Sur cette image, on constate que Monsieur a fait ses premiers pas depuis quelques temps puisqu'il marche déjà comme un grand ! Petit bonnet jaune moutarde, doudoune bleue, pantalon vert et chaussures adidas originals Stan Smith, l'enfant, né en mars 2021, a déjà un vrai style... qui ressemble fort, étrangement, à celui de son père. "En route vers 2023, écrit ce dernier sur les réseaux sociaux. Belle et heureuse année à vous mes brebis dodues !" Ses bonnes résolutions, Julien Doré va largement avoir le temps de les réaliser puisqu'il va s'accorder, comme il l'a très récemment annoncé, une petite parenthèse enchantée, loin des salles de concert, afin de profiter des siens et de trouver l'inspiration.