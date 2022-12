Julien Doré installé dans les Cévennes : cet havre de paix dans lequel il élève son fils de 1 an

Paris ? Seychelles ? Hé bien non ! C'est dans ses Cévennes natales que Julien Doré a décidé de poser ses valises pour de bon. Il y a quatre ans, après des mois et des mois de vadrouille musicale, le chanteur, et ancien gagnant de l'émission Nouvelle Star en 2007, a effectivement décidé de quitter les grandes villes pour se mettre au vert. Désormais, il ne voit plus les bâtiments sales et les murs gris quand il se réveille, le matin, mais bel et bien la forêt. Dans le magazine Psychologie - comme le rappelle le magazine Gala -, le sudiste de 40 ans expliquait pourquoi il avait décidé, ainsi, de changer radicalement de quotidien.

"J'ai du mal avec le rythme de la ville, la sociabilité à l'excès qu'elle impose, encore plus quand elle est artificielle, comme c'est parfois le cas dans mon métier, soulignait Julien Doré. J'ai besoin de rapports vrais, souvent plus taiseux que criards... Je ne suis pas parti pour fuir, mais pour soigner cette zone-là de ma sensibilité, en renouant avec mes racines. Cet endroit m'ancre profondément dans le sol." On peut dire que cette évasion en direction de la nature aura été bénéfique en terme de créativité. En septembre 2020, alors qu'il avait déjà déménagé depuis quelques mois, il avait ainsi dévoilé, au grand public, son dernier album Aimée, dont il a écrit et composé toutes les chansons. Bientôt le prochain opus ?

Une relation amoureuse apaisée

Il y a un nouvel élément dans la vie de Julien Doré qui justifie, plus que jamais, cette nouvelle vie dans les montagnes. Sans rien raconter de sa vie privée, l'artiste a révélé, en mars 2021, qu'il était devenu papa pour la première fois d'un petit garçon. De cet enfant, on ne sait rien, si ce n'est qu'il a les mêmes cheveux que son père et qu'il l'accompagne, de temps en temps, en tournée. Mais son prénom, son visage restent un mystère... tout comme l'identité de sa maman. Dans l'émission 50' Inside, Julien Doré évoquait simplement, avec Nikos Aliagas, "une relation amoureuse plus apaisée". Pour vivre heureux, vivons cachés... et cultivons notre jardin, dans les Cévennes si possible !