"Oh les bouclettes !" : Julien Doré, son fils est son sosie, nouvelle vidéo dévoilée !

Si ses fans en ont été particulièrement touchés, ils ont surtout remarqué à quel point le petit garçon a grandi. Et à quel point il ressemble à son célèbre papa : père et fils ont d'ailleurs les mêmes cheveux, un détail qu'ils n'ont pas laissé passer. " Oooooh. Les petits cheveux frisés", " Trop mignon", "Quelle merveilleuse photo avec ton petitou ! Merci pour ce beau moment de tendresse avec lui ", "Bientôt les mêmes cheveux, vous êtes mignons tous les deux", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Julien Doré, toujours très discret

Une vidéo adorable, dans laquelle en revanche on ne voit toujours pas le visage du bébé, parfaitement protégé. Toujours très discret sur sa vie privée, depuis des liaisons très médiatisées avec Louise Bourgoin et Marina Hands, il n'a pas non plus révélé qui était la maman de son fils. En interview avec Nikos Aliagas pour 50' Inside récemment, il avait seulement parlé d'une " relation amoureuse plus apaisée " avec sa compagne actuelle.

Un entretien dans lequel il s'était confié comme rarement, expliquant qu'à 40 ans, sa vie avait changé et lui avait fait "comprendre que désormais, le jeune homme devint un homme qui doit être dans la transmission". Homme "responsable et heureux de l'être", le chanteur réussit en tout cas à allier carrière et vie de famille... et semble n'avoir jamais été si heureux !