Julien Guirado harcelé par une fan trash, son gros coup de gueule : "Stop ! Trop c'est trop"

Depuis sa participation à la septième saison de Secret Story en 2013, Julien Guirado est devenu un personnage de télé-réalité incontournable. Au fil des émissions, il s'est affiché aux bras des plus belles candidates à l'instar d'Anaïs Camizuli, Vanessa Lawrens ou encore Martika Caringella. Aujourd'hui, le charmant brun est célibataire. Mais ce ne sont pas les sollicitations qui manquent...

En story sur Instagram dans la nuit du dimanche 30 mai au lundi 31 mai 2021, alors qu'il était en plein vol de la France vers la Colombie, Julien Guirado a tenu à faire une grosse mise au point concernant les messages très déplacés qu'il reçoit par moments. "À deux doigts d'enfoncer mon téléphone dans ma ch*tte. P*tain tes pieds, je meurs. Je te suce les orteils, et pas que", peut-on lire... Ces mots d'une fan ne passent pas.

"Maintenant ça suffit. Stop. Trop, c'est trop", écrit-il. "Excusez-moi, j'ai affiché une meuf... Mais il n'y a pas pire que ça. Ne m'envoyez pas des messages comme ça. Ce ne sont même pas des messages de groupies, là il s'agit de non respect de soi-même. Cela ne m'intéresse pas", lance l'ex-compagnon de Marine El Himer. Et d'ajouter, avec une pointe d'humour : "Tu me dis que tu te mets des iPhone dans la pachole ? Imagine si tu as un iPhone 11 Pro, comment on fait ? Tu meurs, c'est ma faute en plus."

En bref, Julien Guirado est choqué et déçu de lire de telles déclarations de la part de certains followers. Il met en garde les prochains : "Les filles, respectez-vous. Même chose pour les garçons. N'envoyez pas des trucs comme ça, ce n'est pas bon. J'affiche maintenant, ça ne me plait pas, ça manque de classe. Je suis un garçon classe, j'aime les filles classes." Voilà qui est clair !

Et cette "fille classe" qui partagera son quotidien, il pourrait bien la trouver à Bogota, où il vient d'atterrir. En effet, à peine arrivé, Julien Guirado a filé à la découverte de la Colombie. "Il ne fallait pas que je vienne ici. Papa, ce message s'adresse à toi : commence à aller à la préfecture remplir la paperasse, je ne rentrerai pas seul", écrit-il, laissant entendre que la femme de sa vie est ici. Affaire à suivre...