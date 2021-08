Julien (L'amour est dans le pré) marié à sa mystérieuse Marion : images de la cérémonie

Il avait touché les téléspectateurs de M6 dans L'amour est dans le pré 2016. Julien, l'éleveur de vaches allaitantes établi dans la Meurthe-et-Moselle, était âgé de 35 ans à l'époque. Victime d'un grave accident à l'âge de 20 ans (il a chuté d'un toit), il en avait gardé des séquelles puisqu'il marche depuis avec difficulté et garde des soucis d'élocution. Lors du tournage, il s'était rapproché de Louise. Et il avait été dévasté quand elle avait finalement pris la décision de quitter l'aventure. Mais par la suite, il avait heureusement trouvé le bonheur dans les bras d'une certaine Marion.

Bien que discret sur sa vie privée, Julien a accepté de faire son retour à la télévision pour donner de ses nouvelles. L'occasion pour certains téléspectateurs de M6 de découvrir qu'il s'est marié. Pour la première fois, des images ont été diffusées lors de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?, lundi 23 août 2021. Pour le grand jour, l'agriculteur avait opté pour un costume bleu/gris et une cravate à rayures grise, blanche et noire. Sa belle, dont le visage n'est dévoilé à aucun moment, portait quant à elle une robe blanche bustier, dont le bas était agrémenté de tulle. Côté coiffure, elle a misé sur un chignon, avec semble-t-il des petites fleurs placées ici et là.

Après avoir noué leurs poignets avec des rubans bleus et roses, Julien et Marion ont pris le micro pour se jurer fidélité. "J'ai écrit une lettre et voilà, deux ans et demi après je suis là. (...) J'ai simplement trouvé quelqu'un d'hors norme", a confié Julien très ému.

Le 11 octobre 2020, Karine Le Marchand avait en partie dévoilé que Julien était désormais un homme marié. En légende d'une photo de l'agriculteur et elle, la présentatrice de 52 ans a confié qu'elle avait rencontré "sa femme Marion". Elle avait également dévoilé qu'il était devenu papa. "Retrouvailles avec Julien, l'agriculteur de la saison 11, venu me présenter son fils Augustin et sa femme Marion. Quel bonheur de voir cet homme heureux et épanoui grâce à notre émission ! L'amour triomphe de toutes les épreuves de la vie", pouvaient lire ses abonnés.