Julien Lepers : Découvrez sa fille Lorraine, jeune femme sublime de 28 ans qui lui ressemble tant

Ce vendredi 12 août, Julien Lepers, figure emblématique du petit écran pendant d'innombrables années, célèbre ses 72 ans. L'occasion de dévoiler la fille de l'animateur, Lorraine Lepers. S'il a animé durant vingt-huit ans l'émission Questions pour un champion, aujourd'hui entre les mains de Samuel Etienne, c'est également le nombre d'années de vie de sa fille. Alors que Guillaume Lepers, son fils, a 23 ans, Lorraine, elle, a 28 ans. Une superbe jeune femme au visage angélique qui ressemble énormément à son célèbre papa.

Pendant que son frère Guillaume, installé à Nice, tient une chaîne YouTube de catch, Lorraine Lepers, elle, est responsable de comptes chez SkiBro, comme rapporté sur Linkedin, et ce depuis huit mois. Jeune femme à la tête bien remplie, l'étudiante en marketing a multiplié les stages dans de grandes maisons comme Ralph Lauren, Dior et Galeries Lafayette. Elle maîtrise l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le mandarin. Elle a toujours été passionnée par l'événementiel, et a notamment fait ses armes dans plusieurs agences spécialisées dans le secteur, en France comme outre-Atlantique, à New York.

Une jeune femme surdouée

Une jeune surdouée qui fait le bonheur de Julien Lepers, son célèbre papa. Et le lien de parenté entre Lorraine et l'animateur saute aux yeux tant les traits du visage sont semblables. Avec ses grands yeux verts, sa longue chevelure blonde et son large sourire, elle est vraiment ravissante. Très discrète, celle dont le profil Instagram est privé s'était affichée au bras de son papa le 18 juin 2015 lors d'une soirée exceptionnelle d 'hommage à la chanson Française des années 70 -80, à l'ambassade de Russie. Mais aussi lors de l'anniversaire de Jacques Sanchez au restaurant Nolita à Paris le 29 mai 2016. Elle avait notamment pris la pose auprès de Karine Le Marchand.

Très pudique, Julien Lepers ne parle que peu de ses enfants en interview. Au sujet de Lorraine et de Guillaume, il confiait à nos confrères d'Ici Paris en novembre 2014 : "J'essaie de leur donner tous les moyens pour qu'ils évoluent bien dans la vie. Je leur inculque les bonnes manières mais ce n'est pas toujours aisé car ce sont deux personnalités et le métier de parents n'est pas simple. Mais je n'irai pas plus loin dans les confidences." On ignore en revanche l'identité de la maman.