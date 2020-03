Julien Lepers touché par le coronavirus ? "Je n'étais pas très bien..."

Le coronavirus aurait-il réussi à toucher Julien Lepers ? D'après les dernières nouvelles données pas l'animateur de 70 ans ce mardi 24 mars 2020, c'est fort probable. À travers une vidéo filmée depuis chez lui et postée sur Twitter, il raconte : "Mes amis, je ne vous l'ai pas dit, mais je n'étais pas très bien ces jours-ci", a-t-il débuté. Et de poursuivre en révélant les conséquences sur son quotidien : "Depuis neuf jours, je me traîne. J'ai attrapé ce à quoi tout le monde pense, c'était à mon avis à Vincennes au cours d'une animation que j'ai faite là-bas il y a neuf jours. Je ne mange pas, j'ai pas très très faim, donc j'ai perdu du poids. Je ne tousse pas, je n'ai pas de fièvre... ça va."

Mais qu'on se rassure, Julien Lepers semble tout doucement retrouver ses forces et en profite pour remercier ceux qui sont pour lui "les héros de la nation française". "C'est le premier jour où ça ne va pas trop mal. Mais je pense beaucoup aux médecins qu'on a perdus et qui ont perdu leur vie en soignant celle des autres. Là, je me dis, et je me lève, profond respect. Docteurs, médecins... Vous êtes des héros de la nation française à mes yeux et ce que vous avez fait est remarquable. Bravo aussi à tout le personnel soignant qui bosse comme des fous en ce moment."

Au passage, l'ancien animateur de Questions pour un champion rend hommage à Manu Dibango, première star tuée par le Covid-19 à l'âge de 86 ans. "Un grand musicien que j'ai eu la chance de connaître", explique Julien Lepers ému. C'est la famille de celui qu'on surnommait Papy Groove qui a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué officiel. Il laisse ainsi derrière lui une famille endeuillée composée de quatre enfants : Michel, James, Marva et Georgia.