Julien (Secret Story) bientôt papa pour la 1ère fois : le sexe du bébé dévoilé !

Julien Sznejderman est à quelques mois de voir sa vie chambouler. L'ancien candidat de Secret Story (2012) attend son premier enfant avec sa femme Céline Mori, une riche femme d'affaires avec qui il est en couple depuis plusieurs années. Déjà comblé, le beau mannequin a vu son bonheur s'accroître tout récemment, lorsqu'il a appris le sexe de son bébé à naître.

Une information que le couple s'est empressé de partager sur les réseaux sociaux ce jeudi 1er juillet 2021. Céline Mori a joué la carte de la sobriété en postant une image avec fond rose sur Instagram sur laquelle est inscrit : "Girl Power". Comprenez donc que les futurs parents s'apprêtent à accueillir une fille ! "Levée du suspens !!!! Une petite fille arrive très bientôt de nos familles. Elle est le plus beau cadeau dont je rêvais et mon compagnon me l'a offert, love you fort", a-t-elle légendé avec grande joie.

De son côté, Julien Sznejderman a posté un reel sur son compte officiel réalisé lors d'une soirée entre amis. Céline Mori y apparaît le ventre toujours plus arrondi !