Secret Story : Un candidat culte en couple avec une riche femme d'affaires

Pour rappel, en 2012, Fanny et Julien avaient eu un véritable coup de foudre dans Secret Story, Julien n'hésitant alors pas à quitter sa compagne de l'époque. Après trois ans de relation, la maquilleuse professionnelle passionnée de tatouages annonçait leur rupture sur ses réseaux après une question d'un internaute, curieux de ne plus les voir ensemble. "Non et c'est tant mieux, je le donne volontiers à quelqu'un d'autre !" D'après les timides confidences de Fanny, leur séparation s'était faite avec pertes et fracas. "Heureusement, il a de la chance que je respecte bien trop ses parents et sa famille, sinon j'lui aurais fait la misère."

La jeune femme a depuis elle aussi retrouvé l'amour en la personne de Shalanda Herrington, un beau brun musclé aux yeux noisette qui se présente sur son profil comme vegan, mais surtout coach personnel et nutritionniste. En juillet 2019, elle faisait en outre sensation sur la Toile en dévoilant son dos entièrement recouvert de tatouages. "Mon dos est officiellement fini. Merci @remtattooer pour toutes ces heures de travail, d'avoir supporté mes gigotements et mes spasmes de douleur", écrivait-elle en légende.