Secret Story : Un candidat phare bientôt papa, Karine Le Marchand réagit

Julien Sznejderman s'apprête à vivre une nouvelle merveilleuse aventure. Le candidat de Secret Story 6 (2012) et sa fiancée Céline Mori ont annoncé une merveilleuse nouvelle sur Instagram.

Récemment, sur les réseaux sociaux, l'ancien habitant de la Maison des Secrets et sa belle ont teasé un nouveau projet sur les réseaux sociaux, sans donner de détails. Il a fallu attendre le 16 mai 2021 pour découvrir de quoi il s'agissait. Sur son fil d'actualité, Céline a partagé une image sur laquelle on peut apercevoir une silhouette représentant un homme et une représentant une femme. Et dans le ventre de cette dernière se trouve un bébé. "#mumanddadtobe #withlove", a-t-elle simplement écrit en légende. Ses abonnés ont donc bien compris qu'elle était enceinte de Julien. Une nouvelle qui a réjoui les internautes, parmi lesquels Karine Le Marchand. "Génial! Génial! Génial! Tellement heureuse pour vous", a commenté la présentatrice de M6.