Secret Story : Un candidat phare va se marier avec une riche femme d'affaires

C'est une nouvelle aventure que s'apprête à vivre Julien Sznejderman. Non, le candidat révélé en 2012 dans Secret Story 6 ne fera pas son retour dans une émission de télé-réalité. C'est en couple qu'il a passé un nouveau cap.

Dimanche 29 novembre, le jeune homme de 27 ans s'est saisi de son compte Instagram afin de partager une nouvelle photo en compagnie de sa chère et tendre Céline. Lui apparaît à bord d'une voiture, la porte ouverte, en train de contempler son téléphone portable. Elle se tient debout, à côté du véhicule et tend un objet (une bague ?). Une photo de couple ordinaire qui devient extraordinaire quand on regarde la légende. "She said yes. It's now a long lovely road coming !" (à traduire : "Elle a dit oui. C'est maintenant une longue et belle route qui nous attend.")

Julien Sznejderman et la belle brune se sont donc fiancés et ont souhaité partager l'heureuse nouvelle avec les internautes. Très vite, les abonnés du jeune homme se sont empressés de le féliciter pour ce grand bonheur. De quoi donner encore plus le sourire aux futurs mariés.