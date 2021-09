Julien Szneiderman (Secret Story) bientôt papa : le prénom de sa fille déjà dévoilé

Julien Szneiderman, ancien candidat de Secret Story (2012), n'a pas gardé la surprise longtemps. Son bébé n'est pas encore né que l'on connaît déjà son sexe et son prénom. Une révélation faite en story Instagram, le mercredi 8 septembre 2021.

"Ma toute dernière acquisition pour enregistrer les premières bêtises de Pia", a-t-il écrit en dévoilant une caméra capable de filmer sur 360 degrés. Voilà comment il a lâché l'information peu de temps avant que sa fille ne vienne au monde. Pia est un doux prénom italien également choisi par le chef Jean-François Piège et sa compagne Elodie pour leur deuxième enfant.

Le mannequin a déjà reçu des cadeaux pour décorer la chambre de sa fille. Une pièce prête à accueillir le bébé comme l'a dévoilé la maman Céline Mori, une riche femme d'affaires, toujours sur Instagram. Le lieu est rose, l'ambiance est douce et zen, le lit est prêt et la poubelle à couches bien positionnée ! "Il ne manque que toi... nous on est au taquet avec 'sexydaddy'", a écrit la fille de Massimo Mori (chef et restaurateur vénitien réputé installé à Paris) en légende. La future maman avait d'ailleurs déjà dévoilé le prénom de leur enfant comme on peut le voir en faisant défiler ses photos, c'était le 31 août 2021.