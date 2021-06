Jean-François Piège : Photo exceptionnelle avec ses enfants, sa femme Elodie écartée...

D'ordinaire plutôt discret sur sa vie privée et surtout familiale, Jean-François Piège partage une belle photo de lui avec ses enfants Antoine et Pia, tout juste un an. Un joli cliché à trois... qui était initialement pris à quatre, avec Elodie Piège, femme du célèbre chef et mère des deux bambins.

Dimanche 20 juin 2021 était un grand jour pour beaucoup. En France, la fête des Pères était célébrée. L'occasion pour plusieurs personnalités de partager sur les réseaux sociaux leur bonheur d'être papa. C'est le cas de Jean-François Piège. Le célèbre chef a publié une photo inédite de lui et ses deux enfants, Antoine (5 ans) et Pia (1 an), nés de ses amours avec sa femme Elodie. Joli cadeau du célèbre chef à ses 548 000 fidèles abonnés sur Instagram. Lui qui se montre plutôt discret sur sa vie privée et semblait préserver ses deux adorables enfants fait une exception. Sur Instagram, l'ex-juré de Top Chef remplacé par Paul Pairet prend la pose avec Antoine et Pia. "Bonne fête des Pères", écrit-il sobrement en légende. Sur cette photo exceptionnelle, Jean-François Piège apparaît en veste blanche de cuisinier, sa petite Pia dans les bras et les yeux rivés sur le jeune Antoine, lui-même concentré sur les préparations de plats à emporter. Une photo prise pour nos confrères du magazine Gala et déjà partagée en janvier dernier... où la femme du chef, Elodie Piège, apparaissait alors. Pour la fête des Pères, elle a été coupée !

En commentaires, plusieurs personnalités ont commenté ce joli cliché père-enfants. Parmi elles, Laeticia Hallyday qui a salué le "merveilleux papa" qu'est le chef Piège pour Antoine et Pia. D'ailleurs, ce mois de juin marque aussi un jour important pour la petite fille. Mardi 15 juin 2021, Jean-François Piège et Elodie Piège ont célébré le premier anniversaire de Pia. Si le chef de 50 ans n'avait pas partagé ce moment d'intimité sur les réseaux sociaux, nul doute qu'il a savouré ce jour précieux. En mai 2020, alors que sa femme était enceinte de Pia, en pleine pandémie de Covid-19, le chef évoquait son quotidien loin des cuisines. "J'ai découvert une vie de famille, confiait le papa d'un petit Antoine (5 ans) à nos confrères de Paris Match. Je ne savais plus ce que c'était de prendre le petit déjeuner avec ma femme et mon petit garçon. De déjeuner ensemble, assis à une table tous les jours, de goûter, de dîner." Après la naissance de Pia, la petite famille a pu poursuivre ces moments privilégiés puisque, coronavirus oblige, les restaurants sont restés un long moment fermés. Ce n'est qu'en mai 2021, un an après ces déclarations de Jean-François Piège, que les terrasses, puis les salles en juin, ont été autorisées à accueillir de nouveau les clients.