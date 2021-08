Justin Timberlake en deuil : le chanteur a perdu sa "soeur"

Grâce aux réseaux sociaux, Justin Timberlake peut s'adresser directement à ses fans ! Il leur a fait part de sa tristesse suite au décès d'une amie et collaboratrice. Le chanteur a rendu hommage à Nicole Hurst, morte à 39 ans.

C'est sur Instagram que Justin Timberlake a exprimé son deuil. La star de 40 ans y a publié un diaporama de plusieurs photos et vidéos le montrant avec Nicole Hurst. La jeune femme était chanteuse du groupe The Tennessee Kids, qui accompagnait Justin lors de ses tournées. La cause officielle de sa mort n'est pas connue. Le cancer du sein, dont elle était atteinte, pourrait être à l'origine de sa disparition.

"Mon coeur est extrêmement lourd. Nous avons perdu une belle âme cette semaine. Nicole illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle était une source constante de joie et de positivité, sur scène et en dehors. Certaines choses paraissent injustes et nous ne comprendrons jamais pourquoi elles se produisent. Ce que je sais, c'est que nous étions chanceux de rire avec elle, de voyager avec elle, et de vivre son sourire contagieux et son amour pour la vie rythmée par la musique, écrit @justintimberlake en légende de sa publication. Nicole, c'est peu de dire que tu vas énormément me manquer. Merci pour ta lumière. Je ferai de mon mieux pour l'emmener avec moi. Je t'aime, ma soeur. De la famille et une TN Kid pour toujours."