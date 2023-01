Justine Cordule (Familles nombreuses) maman d'un enfant autiste : ses confidences sur leur quotidien compliqué

On ne présente plus la famille Cordule, tribu emblématique de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL. Les parents, Steeve et Justine, sont à la tête d'une fratrie de pas moins de sept enfants ! Une mission quotidienne pour gérer les emplois du temps de chacun et avoir une organisation parfaitement calibrée... Très présente sur les réseaux sociaux, la mère de famille partage régulièrement avec sa communauté et n'hésite pas à exposer sa petite vie faite, comme tout le monde, de hauts et de bas.

Ce mercredi 25 janvier 2023, c'était son fils Tom, deuxième né de la fratrie, qui était à l'honneur sur leur compte Instagram. Diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge, le petit garçon rencontre souvent des difficultés dans son quotidien. Désireuse de sensibiliser sur ce handicap important, Justine Cordule en explique régulièrement les tenants et aboutissants. Il y a un jour, Tom avait un simple rendez-vous chez le dentiste... "Tom et le dentiste, c'est une grande histoire d'amour. Non évidemment je plaisante ! (...) Les débuts n'étaient pas simples, déjà le brossage des dents c'était compliqué... Alors quand il a fallu se rendre chez le dentiste nous avions vraiment une appréhension...", a-t-elle écrit en légende d'une série de photos où l'on peut voir son fils dans un cabinet médical, assis sur la chaise de consultation du dentiste.