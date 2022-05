Familles nombreuses : Un enfant en situation de handicap, sa maman dévoile une photo qui fait réagir

Si Justine et son mari Steeve Cordule n'apparaissent plus dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, ils restent très présents dans le paysage médiatique. En effet, le couple donne quotidiennement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais leur notoriété rencontre parfois ses limites. Il y a quelques jours, la maman a notamment dû s'expliquer après avoir partagé des images de l'un de ses sept enfants, Tom. Le petit garçon apparaissait dans son coin, éloigné du reste de sa famille. Ce qui a beaucoup dérangé un internaute en particulier.

"Pauvre Tom, il est tout seul", a-t-on alors adressé à Justine Cordule. La jolie blonde qui a récemment donné naissance à son dernier bébé, Lyson, n'a alors pas perdu de temps pour réagir à cette remarque. "Nous allons au restaurant et dans la journée, je reçois ce genre de message. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, Tom est atteint de troubles autistiques. Il aime être seul. Il aime être parfois loin de nous parce qu'il en a besoin et que les enfants le taquinent. Il a envie d'être tranquille", a-t-elle expliqué. Et d'assurer que son petit Tom se portait on ne peut mieux : "On le laisse seul au restaurant et non il n'est pas malheureux. Il est très bien sur sa petite table".

Avec le temps, Justine Cordule et son mari ont appris à connaître les réactions et désirs de leur fils quelque peu différent de leurs autres enfants. Son éducation n'a toutefois pas été une mince affaire. Lors d'une interview pour Jordan De Luxe pour Télé Loisirs, le couple a d'ailleurs révélé avoir été obligé de livrer de vraies batailles pour le faire scolariser après qu'il ait été diagnostiqué autiste. "Dans les premières années de primaire, on a rencontré des soucis avec le corps enseignant. Les professeurs ne voulaient pas de lui", a confié Steeve. Et d'ajouter : "Les enseignants cherchaient des excuses en nous disant qu'il pouvait être violent, alors que c'est absolument faux."

Heureusement, Tom peut aujourd'hui aller à l'école comme tout le monde, tout en étant encadré par "un AVS" (Accompagnant des élèves en situation de handicap).