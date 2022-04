"Ça nous aide..." : Les Cordule (Familles nombreuses) cash sur les allocations qu'ils perçoivent !

Comme de nombreux participants à Familles nombreuses, la vie en XXL, le clan Cordule est sujet à diverses attaques, notamment sur les réseaux sociaux. Justine et Steeve, heureux parents de sept enfants – Tom, Cloé, Timeo, Toan, Lila-Rose, Lubin et la petite dernière Lyson –, répondent alors aux critiques concernant notamment leurs revenus et dépenses face à Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan pour Télé Loisirs.

Justine et Steeve Cordule se présentent comme "pas dépensiers". "Pour les courses, on fait attention, expliquent-ils alors. On dépense à peu près 250 euros par semaine, soit 1000 euros par mois. Mais on est 9 ! On ne prend pas de sodas parce que sinon les enfants se ruent dessus." Qu'en est-il des sous donnés à chacun de leurs sept enfants ? Là aussi, il y a des limites... fixées par les jeunes cette fois ! "Pour l'argent de poche, on leur donne quand ils demandent. Mais ils ne sont pas gourmands", apprend-t-on.

Une famille nombreuse comme la leur demande forcément de plus grosses dépenses. Mais les heureux parents ne sont pas à plaindre. "On a la chance d'avoir une entreprise qui nous rémunère très bien", assure alors Justine Cordule, qui a récemment annoncé quitter l'émission avec son clan. Toutefois, malgré des salaires confortables, le couple confesse bénéficier de quelques aides mises en place par l'Etat. "Les allocations, c'est un complément. Bien sûr que ça nous aide. Dire que ça ne nous aide pas, ça serait une bêtise", avoue la jolie blonde qui a cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Et d'ajouter : "On a aussi des aides pour notre loyer. On a un loyer de 1200 euros, donc on a peut-être 200 euros d'APL. Si on nous donne pas beaucoup, c'est parce qu'on gagne un bon salaire."

Rappelons que les tribus qui participent à Familles nombreuses, la vie en XXL ne sont pas rémunérées. "C'est un documentaire, et le statut juridique d'un documentaire, c'est qu'il n'y a pas de rémunération", avait ainsi expliqué Amandine Pellissard, maman star du programme, en juin dernier sur les réseaux sociaux. Le départ des Cordule n'aura donc aucun impact financier sur leur mode de vie.