Justine Cordule (Familles nombreuses) très complexée : elle se tourne vers la chirurgie esthétique

Le 12 mars dernier, Justine Cordule a encore une fois agrandi sa tribu en accueillant son septième enfant. C'est une petite fille prénommée Lyson qui a rejoint la grande fratrie déjà composée de Timéo, Tom, Cloé, Toan, Lilas-Rose et Lubin. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL ne se lasse donc pas de pouponner avec son mari Steeve mais l'adorable Lyson sera néanmoins le dernier enfant du couple. Justine Cordule a notamment justifié ce choix par toute la souffrance que son corps a enduré au fil des années avec sept grossesses. En conséquence, la jolie blonde est aujourd'hui très complexée par "sa prise de poids depuis 13 ans" comme elle l'a reconnu auprès de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan avec Télé Loisirs.

"J'ai pris 30 kilos pour la grossesse de Timeo. Mon corps a énormément souffert", a-t-elle confié en faisant référence à son aîné. Une première grossesse qui a lui a laissé des traces : "J'ai énormément de vergetures et ça me complexe énormément". Ainsi, difficile pour Justine Cordule de s'accepter, notamment l'été lorsqu'il est l'heure de se dévêtir. D'ailleurs, pas question pour elle de dégainer le bikini. "Pas de deux pièces ça c'est sûr", a-t-elle encore déclaré.

Justine Cordule a également du mal avec sa poitrine, qu'elle juge quasi inexistante. "Je n'ai plus de poitrine depuis ma première grossesse. Et ça, ça me complexe", regrette-t-elle. Pour y remédier, la maman envisagerait alors d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour se refaire les seins. En 2021 déjà, elle avait même planifié une opération mais entre temps, elle tombait enceinte de sa dernière fille Lyson.

En attendant de retrouver la silhouette de ses rêves, Justine savoure chaque petite victoire au quotidien. Deux semaines après son accouchement, elle se réjouissait par exemple de s'être délestée d'une dizaine de kilos. "Ce qui est cool c'est que je n'ai pas du tout l'impression de me priver parce que je mange comme d'habitude. Après, je ne mange pas dans l'excès comme j'ai pu le faire enceinte, je bois énormément d'eau, entre 1L et 1,5L par jour", expliquait-elle.