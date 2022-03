Justine Cordule (Familles nombreuses) sur le point d'accoucher : grosse crainte juste avant le jour J

Le compte a rebours a commencé pour Justine Cordule et son mari Steeve ! Le couple est sur le point d'accueillir son septième enfant. C'est une petite fille qui va rejoindre le clan pour le plus grand bonheur de tous. À l'approche de l'accouchement, Justine Cordule profite sereinement de ses derniers instants de grossesse, immortalisant très régulièrement l'évolution de son ventre impressionnant. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) prend également le temps d'échanger quotidiennement avec ses abonnés sur Instagram mais, ces derniers jours, certaines remarques d'internautes ont eu le don de l'agacer. Et pour cause, elle est souvent interpellée sur le sujet de la césarienne. Sa plus grande frayeur.

Justine Cordule a donc souhaité recadrer. "Pour les personnes qui m'envoient des messages tellement rassurants, tellement agréables... en me disant : 'Ben césarienne !' Mais pourquoi, en fait ?", a-t-elle réagi en story. "Je suis toujours allée jusqu'au Jour J. Après, si ça doit arriver, ça arrivera... Mais c'est quelque chose que je redoute énormément... Donc la prochaine fois, évitez de me dire ça", a-t-elle poursuivi. Elle a ensuite conclu : "Pour moi, une césarienne ça reste un accouchement, ça reste un moment de bonheur, mais j'ai la phobie de l'hôpital, des chirurgies, des piqûres... donc voilà."

Un accouchement imminent

Justine Cordule arrivera au terme de sa grossesse ce vendredi 11 mars 2022. Si elle ne veut pas penser à l'éventualité d'une césarienne, elle se prépare en revanche à un déclenchement, comme cela a été le cas dans le passé. "Les autres sont nés jour J mais je n'ai jamais eu de contractions à la maison pour annoncer le travail. Soit c'était déclenché à la maternité, soit je perdais les eaux là-bas. C'est arrivé 3 fois sur 6 !", a-t-elle expliqué.

Jusqu'à présent, sa petite fille semble en tout cas bien suivre les traces de ses frères et soeurs, à commencer par le poids qu'elle fait ! Il y a quelques semaines, sa maman Justine était quelque peu choquée d'apprendre qu'elle pesait déjà 3,7kg dans son ventre, à moins d'un mois de sa naissance. Pourtant, il en a toujours été de même pour les autres membres de sa tribu. "Il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça, je fais des gros bébés, bien en forme !", avait commenté Justine.