Justine dans Top Chef 2020 : L'important rôle de son mari

Peu avant la fermeture de l'établissement, survenue début décembre 2019, après des années d'amour, Justine et Camille ont célébré leur mariage. Le 13 août 2019, la candidate du célèbre concours culinaire de M6 partageait sur Instagram de tendres photos souvenirs de cet heureux événement. Justine, très jolie en robe de mariée, et son époux Camille, ont pris la pose tout sourire entourés de leurs proches à Neuville-sur-Ain, où l'union a été célébrée.

Et en février 2020, alors qu'ils fêtaient leurs noces de tulle, Justine et Camille ont débuté une nouvelle aventure. La jeune femme, au casting de Top Chef, peut compter sur le soutien de son mari. C'est Camille qui a pris l'initiative d'inscrire la jeune femme ! Lui qui n'imaginait sans doute pas une seconde voir un jour sa bien-aimée dans le programme. Toujours auprès de restoconnection.fr en 2018, Camille donnait son avis sur le concours. "C'est vrai que Top Chef donne une fausse image de la cuisine et des cuisiniers, et que même s'il y a des exceptions, il est rare de pouvoir être novateur et/ou créateur en gastronomie à tout juste 22 ans. On peut par contre ouvrir son propre restaurant sans forcément créer de grands plats !", avait-il déclaré en réaction aux propos du chef étoilé Bruno Verjus qui assurait qu'on ne pouvait pas "créer de grands plats et ouvrir son resto à 22 ans" comme le laissait croire Top Chef.

Rendez-vous tous les mercredis dès 21h05 sur M6 afin de suivre Justine Piluso et ses camarades dans Top Chef 2020.