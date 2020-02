Justine (Top Chef 2020), candidate solitaire : son sourire XXL fait le buzz

On ne sait pas si le beau temps était au rendez-vous lors du tournage de Top Chef 2020. Mais ce qui est certain, c'est que Justine Piluso a ensoleillé le plateau avec sa bonne humeur désormais légendaire.

Lors de la deuxième épreuve basée sur le monoproduit, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de la jeune femme de 26 ans, cheffe de son restaurant. Dès le début, elle a affiché un grand sourire (un peu crispé au départ) et a expliqué qu'elle était tout excitée. "Quand je vois les chefs, je me sens en ébullition. Je ne veux pas leur montrer qu'ils me déstabilisent, donc je souris", a poursuivi Justine. Son sourire ne l'a en effet pas quittée de toute l'épreuve et, même lorsque Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet ont admis auprès du présentateur Stéphane Rotenberg qu'ils n'étaient pas totalement séduits par son plat, elle ne l'a pas perdu.

C'est toujours aussi motivée, et souriante évidemment, qu'elle a relevé le défi de la dernière chance, où la figue était à l'honneur. "La dernière chance est une chance, donc à moi de la saisir et de me remotiver", a expliqué Justine. Elle a misé sur un plat qui mélangeait une figue avec du fromage, des oignons et des fraises. "Je vais gagner, je vais tout défoncer", a-t-elle lancé avant le verdict. "Ça marche, ce n'est pas inintéressant", a déclaré Michel Sarran. Hélène Darroze trouvait également que c'était bon et Paul Pairet a ajouté que c'était bien assaisonné. "Je suis surexcitée", s'est-elle alors réjouie.

Mais elle n'a pas caché son inquiétude avant de connaître le choix des chefs. Stéphane Rotenberg a annoncé une nouvelle règle, celle du candidat solitaire. "Un candidat va intégrer le concours, sans intégrer une brigade. Il sera seul contre tous", a expliqué l'animateur de 52 ans. Mais Justine a bien vite relativisé. "Sans chef et sans brigade, ça va être de la folie", a-t-elle déclaré. Et heureusement, car c'est elle qui allait être seule au monde lors de cette aventure exceptionnelle. Nul doute qu'elle relèvera ce challenge avec brio et surtout... avec le sourire !

Sa joie et sa bonne humeur ont en tout cas fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, nombreux sont ceux à avoir évoqué son sourire XXL.