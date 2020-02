Justine (Top Chef 2020) : Son restaurant a fermé, une vente bien mystérieuse...

Si, à l'époque, Justine n'avait pas donné de détails sur les raisons de la fermeture de son restaurant, elle précisait toutefois sur Facebook avoir d'autres projets. Puis, enfin, le 6 février 2020, la candidate solitaire officialisait sa participation à Top Chef saison 11. "Et voilà ! La pièce manquante du puzzle... Non, je n'étais pas malade toutes ces fois où vous m'avez proposé de sortir, non, mon voyage de noces n'a pas duré trois mois, et oui la vente du Cappiello est vraiment, vraiment bien tombée !", confiait-elle, toujours sur Facebook.

Mais, toujours très mystérieuse, la souriante Justine a tenu à préciser que sa participation à Top Chef 2020 n'était "malheureusement qu'une partie du secret". "Il vous reste toute la saison à découvrir", a-t-elle lancé. La jeune cheffe va-t-elle aller loin dans l'aventure ? Sera-t-elle finaliste ? Remportera-t-elle la jolie somme d'argent promise au gagnant ? Affaire à suivre...