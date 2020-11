Justine Piluso (Top Chef) amaigrie et en larmes : son cauchemar vécu après le tournage

Elle est l'une des candidates qui a marqué l'histoire de Top Chef (M6). Justine Piluso s'est fait remarquer d'emblée dans la onzième saison (diffusée en 2020) grâce à son enthousiasme débordant et sa bonne humeur. Elle était donc attendue au tournant par le public avec son restaurant parisien Le Cappiello (fermé depuis). Une pression qui a eu des conséquences sur sa santé.

Ce n'est pas un secret, participer à Top Chef est une grande source de stress pour les candidats. Dans un temps imparti, tous doivent réaliser des plats aussi bons que beaux et originaux dans l'espoir de séduire les membres du jury. Mais l'après peut être tout aussi stressant pour certains participants, parmi lesquels Justine Piluso. Interrogée par nos confrères de Télé Star dans le cadre de la promotion de son émission Batch Cooking (sur Téva), la pétillante brune a fait des déclarations qui font froid dans le dos.

Le journaliste du magazine a rappelé que TripAdvisor avait classé Le Cappiello en tête des classements, puis lui a demandé si elle n'était pas angoissée à l'idée de "ne pas frapper aussi fort avec le suivant". "Cette période est la plus difficile qu'on ait traversée. C'était cauchemardesque, on était pris dans un tourbillon médiatique. On pleurait, j'étais devenue squelettique à force de maigrir. Je souhaite donc que le prochain marche aussi bien, mais il faudra que l'on soit prêt. Le buzz on doit savoir le gérer", a donc répondu Justine Piluso.

L'ancienne membre de la brigade de Paul Pairet dans Top Chef aura plus de temps que prévu pour se préparer. Justine Piluso envisageait d'ouvrir un nouvel établissement. Mais, au vu du contexte sanitaire actuel, elle devra patienter un peu avant de peut-être mettre ses plans à exécution. En attendant, ses fans peuvent la retrouver sur Téva le dimanche à 10h30. Le batch cooking, qui consiste à cuisiner en une seule fois pour toute la semaine, est à l'honneur dans son programme.

L'intégralité de l'interview de Justine Piluso est à retrouver dans le magazine Télé Star du 23 novembre.