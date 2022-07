Kaaris : Accusé de violences conjugales sur son ex, il réplique !

L'affaire est loin de se terminer : quelques jours après l'action en justice de Linda P. pour violences conjugales de la part de son ex, le rappeur Kaaris, celui-ci a porté a également plainte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse, a appris jeudi l'AFP auprès de son avocat. Celui-ci dénonce des "faits mensongers" dans la plainte d'origine.

Selon le rappeur originaire de Sevran, son ex-femme a "orchestré de toutes pièces les faits de violences qu'elle a par la suite dénoncés à l'autorité judiciaire" pour "exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière" sur sa personne et le contraindre à payer une pension alimentaire. Selon son avocat, la jeune femme qui dénonce des faits très graves "essaie de détruire l'image de Kaaris en public et, dans l'ombre, elle oeuvre, avec d'autres, pour tenter de l'extorquer".

Expliquant posséder des images accablantes, sur lesquelles on voit Linda en vacances quelques jours après la prétendue agression, sans aucune trace de coup, qu'elle a pourtant fait constater chez un médecin après les faits, qui s'étaient produits en 2021, l'avocat a ensuite asséné que "les preuves transmises sont accablantes et elle devra s'expliquer auprès du parquet, plutôt que de fabuler sur les réseaux sociaux".

La jeune femme ne s'est pas encore exprimée, mais elle avait déjà dénoncé, par la voix de son avocat, des pressions de son ex, avec qui elle a une petite fille et qui l'aurait quittée sans lui donner une seule explication. Voulant obtenir une raison, elle se serait rendue chez lui et l'aurait trouvé avec sa nouvelle compagne, déclenchant sa fureur et la dispute qui aurait ensuite mené aux violences.

Selon elle, il lui aurait "assené des coups de pieds et coups de poings tout en lui arrachant les ongles après une dispute dans le garage de sa maison", un moment pendant lequel la nouvelle compagne était également présente mais n'aurait rien fait pour l'aider.

Après l'ouverture de son enquête préliminaire la semaine dernière, le parquet d'Evry avait précisé à l'AFP ne pas avoir encore "qualifié les faits", rappelant qu'il appartenait à l'enquête de "vérifier les éléments qui existent et d'y donner suite ou pas". Kaaris, rappeur de Sevran (Seine-Saint-Denis) âgé de 42 ans, a connu le succès avec la sortie de son album Or Noir en 2013. Il a été condamné en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre ultra-médiatique qui l'avait opposé à son rival Booba à l'aéroport d'Orly.