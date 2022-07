Kaaris : Le rappeur accusé de violences par son ex-femme, une plainte déposée contre lui

C'est une affaire difficile que le parquet d'Evry va devoir juger en ce mois de juillet : le rappeur Kaaris vient d'être accusé de violences par son ex-compagne, Linda, avec qui il a vécu pendant quatorze ans. Selon elle, les faits remonteraient à janvier 2021 : alors que l'artiste l'a quittée sans explications six mois plus tôt, la laissant seule avec leur fille, la jeune femme de 41 ans se rend chez lui pour obtenir des explications mais le trouve avec une autre femme, Marion.

Et c'est à ce moment-là, selon elle, que les choses dérapent : Linda reconnait avoir abîmé la voiture de la nouvelle compagne de son ex, ce qui aurait provoqué un accès de colère chez lui. La bousculant, il l'aurait emmenée de force dans le garage avant de la frapper à coups de poings et coups de pied, et lui aurait arraché les ongles sans que Marion n'intervienne.

Quelques jours plus tard, elle se rend effectivement à la gendarmerie avec un certificat du médecin relevant des marques, mais ne dépose qu'une main courante contre lui, selon elle "par crainte pour sa sécurité", pendant que son ex-compagnon "tenterait de la faire taire pour que sa carrière ne soit pas entachée". Une plainte sera déposée en début de semaine, alors qu'elle lui a vivement reproché sa liaison sur les réseaux sociaux et qu'elle lui a réclamé bien plus d'argent pour élever leur fille.

Interrogé, le rappeur a vivement nié les faits reprochés, expliquant par la voix de son avocat qu'il déposerait lui-même une plainte pour dénonciation calomnieuse. "Son ex-compagne se fait passer pour une victime parce qu'elle est l'agresseure. C'est une méthode, hélas, très banale et qui est vouée à l'échec. La justice fera son office est c'est une très bonne chose" a réagi Me Yassine Maharsi, l'avocat du rappeur et de sa nouvelle compagne.

Celle-ci avait également porté plainte pour harcèlement et pour la dégradation de sa voiture en voyant les vidéos sortir sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle était vivement attaquée par l'ex de Kaaris. Pour rappel, en 2018, Kaaris avait été condamné par la justice à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre ultra médiatisée à l'aéroport d'Orly avec un autre rappeur, Booba.

Roman Polanski reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.