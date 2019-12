Kaia Gerber : La fille de Cindy Crawford dévoile son nouveau look

Les mois passent, et Kaia Gerber raccourcit un peu plus sa longueur de cheveux ! La fille de Cindy Crawford et petite amie de Pete Davidson est désormais à quelques de ciseaux de la coupe garçonne.

Kaia Gerber change fréquemment de look, pour les séances photos, tournages et défilés qui rythment son agenda. Sa première transition capillaire remontait au mois de juin 2019. Le top model était passé entre les mains du coiffeur Guido Paulo.

Ainsi, Kaia Gerber finit l'année en beauté. Elle aura été l'un des mannequins les plus sollicités de 2019, figurant notamment sur sa première campagne publicitaire pour Yves Saint Laurent Beauté. La verra-t-on sur la liste des modèles les mieux payés cette année, établie par Forbes ? Réponse dans quelques semaines...

