Kamila à l'hôpital avec son bébé d'1 mois : "Dégoûtée et triste", elle se confie sur ses dernières galères

Le 20 avril dernier, la vie de Kamila et Noré a encore une fois été bouleversée. Ce jour-là, les anciens candidats de Secret Story (2017) ont accueilli leur deuxième enfant. Moins de deux ans après la naissance de leur fils Kenan, c'est une petite fille qui a agrandi leur belle famille, prénommée Adria. Malgré un accouchement "terrible", la jolie brune avait pu rapidement retrouver son nid douillet et pouvait alors entamer sa nouvelle vie à quatre. Mais voilà, dimanche 5 juin 2022, elle a annoncé une bien mauvaise nouvelle. Sa princesse Adria se retrouve malade et a dû être emmenée en urgences à l'hôpital.

Sur Snapchat, Kamila a partagé une photo sur laquelle on voit les pieds de sa fille, dont l'un d'entre eux porte un bracelet de l'hôpital servant à l'identifier. "Je pensais en avoir fini avec les urgences de Dubaï... Je suis tellement dégoûtée et triste. Surtout que c'est tout ce que je redoutais", a confié la maman inquiète. La femme de Noré n'en dira pas plus sur le mal qui ronge son bébé mais pour ne rien arranger à ses affaires, elle a révélé que son aîné Kenan n'était pas beaucoup plus en forme. "Mon petit Keny lui aussi avait 39 de fièvre aujourd'hui. J'espère que c'est la dernière fois qu'on est confronté à ces galères d'hôpital parce que je craque je vous jure depuis l'autre soir mais alors quand ça touche aux petits...", a-t-elle écrit, démunie.

Par ailleurs, Kamila elle-même se retrouve surveillée de près par les professionnels de santé. "Et parce qu'un problème en amène un autre... un check up s'impose au niveau de mon allaitement. Je suis un peu sous tensions, fatiguée et stressée", a-t-elle reconnu. La jeune femme a promis d'apporter plus de détails prochainement mais, en attendant, elle parvient déjà à se consoler avec les nombreux messages de ses abonnés, lesquels se veulent rassurants et lui permettent de moins stresser. "Merci infiniment", leur a-t-elle adressé avec reconnaissance. Reste à espérer que Kamila pourra prochainement mettre ce malheureux épisode derrière elle !