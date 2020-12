Kamila sous perfusion et épuisée : la jeune maman déstabilisée depuis son accouchement

La vie de Kamila a pris un autre sens le 29 novembre 2020. Ce jour-là, la candidate de Secret Story 11 (2017) a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son époux Noré et elle ont prénommé Kenan Noré Abdelali. Bien qu'elle nage dans le bonheur, la jeune femme de 27 ans ne cache pas que son nouveau quotidien est parfois déstabilisant.

Après l'accouchement, Noré a pris la parole sur Snapchat pour dévoiler que son bébé était né et que l'accouchement avait été compliqué. "Ça a duré en tout 18h50. (...) Elle a vraiment eu un accouchement difficile, c'est une guerrière. Elle est passée par trois étapes... c'était compliqué. Comme on dit grâce à dieu tout va bien, le petit va bien et Kamila va très très bien", avait-il expliqué. Si depuis, Kamila n'est pas rentrée dans les détails, elle a confirmé que cela n'avait pas été simple.

Et le 1er décembre, elle a expliqué que des complications étaient survenues. "Je sais que vous attendiez des nouvelles, mais ma vie a été chamboulée entièrement. J'ai l'impression de n'avoir le temps de rien. Je mets tellement mon énergie à comprendre mon fils car c'est tout nouveau. J'ai envie de faire au mieux et ça me prend tout mon temps. Je ne m'attendais pas à un aussi gros chamboulement dans ma vie, mais c'est incroyable. D'autant que mon corps en a pris un coup avec l'accouchement qui a été compliqué", a-t-elle expliqué.

Kamila a également dévoilé des images d'elle sous perfusion, sans en dire plus sur ce qui lui arrivait. Elle a simplement évoqué des "petites complications" et de "nouvelles péripéties". De quoi inquiéter ses fans. Mais ces derniers devront se montrer patients car on imagine que la belle brune ne s'exprimera qu'une fois qu'elle aura pris ses marques, chez elle.

En attendant, elle a partagé quelques photos avec son bébé. Certains internautes se sont ensuite amusés à créer de faux comptes à Kenan, ce qui a eu le don d'agacer Kamila. Elle a donc demandé à ses abonnés de les signaler.