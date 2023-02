Kanye West remarié : rare apparition avec sa nouvelle femme Bianca... à la station service !

Les petits bonheurs du quotidien, il n'y a que ça de vrai. Le mardi 21 février 2023, Kanye West a par exemple été repéré dans les rues de la ville de Los Angeles, non pas en train de profiter de sa lune de miel ni de partager un moment romantique... il était en train de faire le plein avec sa nouvelle épouse, la belle Bianca Censori. Ayant débarqué dans une Mercedes GLS 63 AMG, les tourtereaux ont passé une tête à la station service, pour récupérer un peu d'essence mais aussi pour s'acheter à boire. Une canette de Red Bull, pour Monsieur, afin de se donner des ailes ?

Assortis en total look noir, une veste en cuir marron agrémentant le look de Kanye West, les amoureux semblent prêts à faire un sacré bout de chemin ensemble. Que ce soit à bord de leur Mercedes ou pas. Le monde entier se souvient des propos antisémites diffusés par le rappeur sur son compte Twitter mais ce dernier a l'air de préférer vivre sur un petit nuage, loin de toutes ces polémiques. Après avoir tenté de récupérer son ex-femme Kim Kardashian par tous les moyens, il s'est finalement tourné vers Bianca Censori, une directrice artistique de a compagnie YEEZY LLC, qu'il a épousé en janvier 2023 lors d'une cérémonie privée.

La Bible dit que je ne peux plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage

On a découvert Kanye West et Bianca Censori côte à côte un jour au restaurant, au tout début de l'année... et appris dans la foulée qu'ils se seraient mariés dans le plus grand des secrets. Une envie pressante de s'engager l'un envers l'autre ? Pas forcément. Le musicien, qui enchaîne les conquêtes depuis sa rupture avec Kim Kardashian - il aurait été avec l'actrice Julia Fox et avec les mannequins Vinetria, Chaney Jones, Irina Shayk ou encore Juliana Nalù - chantait récemment dans son nouveau titre Censori Overload : "La Bible dit que je ne peux plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage". Voilà qui pourrait expliquer ce besoin de passer la bague au doigt de sa Bianca...