Kim Kardashian et Kanye West, leur divorce finalisé : l'énorme montant de la pension révélé !

Kim Kardashian et Kanye West ont finalisé leur divorce et le rappeur doit désormais payer une pension à ses enfants, dont le montant faramineux a été dévoilé par le site américain bien informé TMZ.com. Le couple est en effet parents de deux filles, North, 9 ans, et Chicago, 4 ans, et de deux garçons, Saint, 6 ans, et Psalm, 3 ans.

Les deux stars ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont mariées au cours d'un pharaonique mariage en 2014. Leur couple a connu des aléas, le pic survenant en 2020 lorsque Kanye West s'est présenté pour la présidence des Etats-Unis et a dévoilé des informations très intimes et personnelles sur son couple. A cette époque, son épouse avait déclaré par voie de communiqué que son mari souffrait de troubles bipolaires, faisant appel à la compréhension et l'empathie de leurs fans face à cette situation.

C'est le 19 février 2021 que la presse américaine a annoncé que Kim Kardashian avait entamé une procédure de divorce contre Kanye West après sept ans de mariage. Neuf mois plus tard, la créatrice de la marque SKIMS âgée de 42 ans et son ex-mari rappeur de 45 ans ont réussi à arriver à un accord pour mettre un point final à leur histoire.

Leurs quatre enfants en question

Selon les documents du divorce, l'ancien couple aura la garde légale et physique partagée de leur quatre enfants et ont tous deux renoncé à réclamer une pension alimentaire en tant qu'époux. Les parents ont également accepté de régler tout conflit concernant leurs enfants par le biais de médiation. Cependant, si l'un des deux n'assure pas son rôle, l'autre a le droit de prendre des décisions seul par défaut.

D'après les informations de TMZ, Kanye aurait accepté que Kim ait leurs enfants 80% du temps. L'interprète de Gold Digger doit payer 200 000 dollars (soit 193 000 euros environ) par mois de pension pour leurs enfants et est responsable de la moitié des frais médicaux, d'éducation et de sécurité de leur progéniture. Quant aux biens du couple, ils seront divisés selon les termes de leur contrat de mariage.