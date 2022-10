Kim Kardashian : North bluffante en Aaliyah, ses 4 enfants se dévoilent pour Halloween !

North bluffante en Tommy Hilfiger : une Aaliyah plus vraie que nature

Vêtue d'un total look Tommy Hilfiger, porté par la star décédée le 25 août 2001, North faisait une parfaite Aaliyah. Une tenue que l'interprète de Are You That Somebody morte dans un avion avait enfilée pour la campagne du créateur en 1997. Et comme toujours, North affiche une attitude de star à tout juste 9 ans. La relève Kardashian est clairement assurée. Il faut dire qu'Aaliyah est une icône dans la famille. En effet, avant sa fille aînée, Kim Kardashian, elle-même, lui avait rendu hommage à l'occasion de ses 42 ans, en portant l'iconique soutien gorge à strass de Dolce & Gabbana porté par la star de Romeo must die dans son clip Try Again, en 2000. En 2017, elle avait aussi porté un autre look de la chanteuse regrettée, lors d'Halloween 2017, ce qui lui avait valu d'être accusée d'appropriation culturelle. Si North assure donc en star du Rnb, ses frères et soeur sont aussi à la hauteur. Et Chicago est tout simplement à croquer.

Si Kanye West est actuellement dans une situation difficile suite à ses propos plus que polémiques sur la communauté juive, Kim Kardashian, son ex, n'a pas manqué de se désolidariser de ce dernier. Sur Instagram, elle a ainsi publié : "Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j'appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur encontre."