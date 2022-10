Kim Kardashian en sous-vêtements apparents avec ses soeurs, son anniversaire très sexy !

Lorsque les soeurs Kardashian-Jenner se retrouvent, cela fait toujours des étincelles ! Invitées le 21 octobre dernier pour les 42 ans de Kim, la cadette du clan, Khloé, Kourtney, Kendall et Kylie semblaient ravies d'être ensemble et de profiter de leur soirée en famille. Du moins si l'on en croit les photos publiées ce mardi sur le compte Instagram de la starlette, radieuse entourée de sa grande tribu.

Les cheveux longs et blonds, celle-ci a cette fois passé un bel anniversaire (après un premier essai gâché et terminé au fast-food) et choisi pour l'événement une robe blanche transparente et plutôt sexy, qui laissait entrapercevoir ses sous-vêtements noirs en dessous. Autour d'elle, Kourtney, l'aînée de la famille, dans une petite robe noire et enlacée par Khloé, sa petite soeur, mais également les deux cadettes du clan, Kendall et Kylie Jenner, elles aussi en tenues noires et courtes.