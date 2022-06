Kourtney Kardashian : Son mari Travis Barker hospitalisé, son dernier tweet laisse craindre le pire

Autant dire que ces trois mots ont provoqué un vent de panique dans sa communauté de soutien. Sans compter que quelques heures plus tard, c'est sa fille, Alabama, née de son mariage avec l'ancienne Miss Etats-Unis Shanna Moakler, qui a pris la parole et accentué encore un peu plus les craintes des internautes dans un énigmatique message en story Instagram (voir diaporama) : "S'il-vous-plaît, envoyez vos prières." L'hypothèse d'une hospitalisation pour contamination à la Covid-19 est envisagée, Kourtney ayant été testée positive il y a quelques jours d'après Page Six. Espérons pour eux que tout finisse par rentrer dans l'ordre...