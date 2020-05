Kara Bosworth : Poignant hommage à son bébé mort il y a un mois

Kara Bosworth avait perdu son bébé à cause d'un accouchement difficile. "Durant l'accouchement, il a subi une dystocie osseuse et un cordon ombilical compressé. Il a rejoint notre Père et vivra pour toujours dans le coeur de ses parents aimants, de sa soeur adorée et de ceux qui ont reçu ses cadeaux vitaux", avait-elle détaillé sur Instagram. Kara et Kyle Bosworth avaient fait le choix de faire don des organes vitaux de leur bébé.