Karen Mulder : Que devient l'ancien top model emblématique des années 1990 ?

Karen Mulder (49 ans) a été un top model emblématique des années 1990. Après avoir pris sa retraite en 2000 à seulement 30 ans, l'ancienne égérie de Thierry Mugler a dû faire face à de grosses épreuves dans sa vie personnelle. Maman d'une petite Anna née en 2006, la jeune femme a créé un scandale dans l'émission Tout le Monde en Parle en 2001 avec Thierry Ardisson. En effet, elle avait affirmé dans l'émission avoir été violée par son père mais aussi par les patrons d'une agence de mannequins ainsi que des personnalités importantes. L'interview n'a jamais été diffusée mais des fuites paraissent dans la presse.

Après cet épisode qualifié de paranoïaque par l'intéressée, Karen Mulder passe trois mois dans une clinique pour soigner sa dépression. À sa sortie, le célèbre top model essaye de percer dans le monde de la musique. En 2002, elle sort le titre I Am What I Am, notamment popularisée par la reprise de Gloria Gaynor. Deux ans plus tard en 2004, elle sort l'album Karen Mulder. Nouveau scandale en 2009, l'ancien mannequin est placée en garde à vue pour harcèlement téléphonique et menaces à l'encontre de sa chirurgienne esthétique.

Depuis, ses apparitions publiques sont très rares. La dernière fois que l'ange Victoria's Secret a été aperçue était en septembre 2016 lors du Live Show Etam au centre George Pompidou.

D'origine néerlandaise, la jeune blonde était une icône de la mode. Ses yeux bleus gris et sa crinière blonde avaient séduit toutes les plus grandes marques de Haute Couture. Yves Saint Laurent, Chanel, Versace ou Dolce & Gabbana, tous avaient succombé à son charme. Karen Mulder avait également été en couverture des plus grands magazines comme Vogue, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Madame Figaro, L'Officiel et W.