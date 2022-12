Karim Adda (Caméra Café) en couple avec une ex-actrice de Scènes de ménages : photos de leurs adorables filles

Acteur pendant près de deux ans dans la série Caméra Café sur M6, Karim Adda est amoureux depuis plusieurs années de Constance Fouchard. Ancienne coordinatrice d'écriture de Scènes de ménages mais également actrice dans cette même série, la jolie blonde s'est désormais reconvertie dans un tout autre domaine : Babyplanner. Le but de ce métier encore peu connu ? Faciliter et préparer la vie des futurs et jeunes parents en les accompagnant avant et après l'arrivée de bébé et qui peut même se poursuivre jusqu'à la première rentrée de l'enfant à l'école. La jeune femme présente d'ailleurs son activité via sa page Facebook CF Bébé où toutes ses compétences sont détaillées.

Une passion qui est sûrement née de ses deux maternités, elle qui est devenue maman de Louise et Bonnie avec Karim Adda. Papa poule, le comédien partage d'ailleurs régulièrement des photographies de leurs fillettes sur Instagram. "Ma Loulou, ma Doudou, Louise, ma fille ! 18 ans déjà, que tu as bouleversé ma vie ... 18 ans dans mes bras... sous mes ailes... mais maintenant tu as les tiennes... Et elles sont bien belles. Tu vas pouvoir voler haut et loin avec , j'en suis sûr ! Je t'aime plus que tout" écrivait-il en septembre 2021 en légende de clichés où l'on découvre une adorable petite fille portant des lunettes transparentes rouges.