Karim Benzema en famille à la Réunion : tendre photo avec sa "princesse" Mélia, les internautes sous le charme

"Pure Love", "Elle est magnifique", "La fillette à papa !", pouvait-on lire dans la section réservée aux commentaires. Pour rappel, les fans de l'athlète de 34 ans ont déjà eu le droit à un petit aperçu de son séjour en famille le 1er décembre dernier. Il avait partagé une vidéo de sa fille sur son compte Instagram, qui comptabilise plus de 61 millions d'abonnés. "Il est 7h30, on va faire quoi là Mélia", demandait le sportif de 34 ans à sa fille, ce à quoi cette dernière répondait : "On va courir". Direction "la plage" pour ce footing, ajoutait son père dans cette séquence, avant de l'encourager : "Let's go, let's go !"