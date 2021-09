Karima (Koh Lanta All Stars 2021), son mari face aux critiques : "C'est dur..."

Après vingt ans, les aventuriers de Koh-Lanta, La Légende sont rodés. Ils maîtrisent pour la plupart les codes des réseaux sociaux. Mais parfois, ils sont vivement attaqués sur leur jeu sur Twitter notamment et... n'y peuvent rien. Les déferlements de critiques font désormais partie de l'aventure. Karima, éliminée mardi 21 septembre 2021, en a fait les frais tout le long de son expérience. Si elle tente tant bien que mal de faire face, c'est son mari Julian qui en souffre... Pour Purepeople.com, elle raconte.

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre participation à Koh-Lanta en 2016 ?

Je me suis mariée, j'ai une fille de 3 ans. J'ai trouvé mon équilibre. Je suis très heureuse et comblée dans ma vie privée, j'en suis très heureuse. Je suis issue d'une grande famille, on est sept enfants. Alors pourquoi pas donner cette chance à ma fille en agrandissant la famille. Peut-être pas jusqu'à sept (rires) et pas pour maintenant, mais pour un jour.

Comment avez-vous vécu la distance avec votre fille et votre mari ?

En tant que maman, on ne peut pas se dire : "Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un mois." Mon mari et ma fille me manquaient énormément. Je les savais forts mais j'appréhendais quand même. Le retour s'est très très bien passé, c'était plus de peur que de mal. Mon mari m'a énormément réconfortée, je suis chanceuse de l'avoir et ça m'a fait du bien de l'avoir près de moi.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas tendres... Comment vous protégez-vous des critiques ?

J'essaye de ne pas trop regarder. C'est dur de faire face. Parce qu'entre les médias, les séquences qui sont coupées, les réseaux sociaux... C'est assez intense. Il y a des gens bienveillants, heureusement. Le plus important, c'est ma famille. Mon mari essaye de faire abstraction, mais je sais qu'il voit les critiques et ça le touche. Il a pris mon téléphone tout à l'heure et a vu certains messages. Il m'a dit : "Ça doit être dur pour toi Karima." Et en fait, le plus dur c'est que lui voit ça... On ne se rend pas compte. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo où je parle des moments extraordinaires qui n'ont pas été diffusés.

