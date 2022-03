Karin Viard : Rares confidences sur sa "séparation difficile" et ses "années douloureuses"

La vie privée d'une actrice peut-elle influer sur sa carrière et ses choix de films ? Pour Karin Viard , il semblerait que oui ! L'actrice de 56 ans, doublement césarisée, s'est d'ailleurs posée la question ces dernières années, alors qu'elle a joué dans plusieurs rôles dramatiques, dont Les Chatouilles ou Chanson Douce, qui lui ont apporté de nombreuses critiques élogieuses.

Ce mercredi, lors de son passage dans C à vous, elle a reconnu qu'elle avait peut-être laissé une période douloureuse influer sur ses choix de carrière récemment. "Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est assez marrant, c'est que rétrospectivement, ce n'est jamais un hasard les rôles qu'on me propose".

"Je sais pas, j'ai vécu des années difficiles avant une séparation, et je pense que j'étais dans une démarche douloureuse (...) Et du coup ces rôles là me sont arrivés et j'ai été très heureuse de pouvoir aller dedans et je suppose que j'avais la nécessité d'exprimer des choses difficiles car je vivais des choses difficiles", a-t-elle continué, philosophe sur sa situation.

On n'en saura pas plus sur cette période un peu difficile, l'actrice préférant rester discrète sur sa vie privée. Elle avait cependant déjà évoqué dans Madame Figaro sa séparation en 2017 avec le père de ses deux filles, Simone et Marguerite, nées en 1998 et 2000. "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant 25 ans. Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre..."

Une période difficile qui lui avait fait prendre conscience de la "page blanche" de sa vie, à réécrire. Cependant, elle aspirait à l'époque à se reconstruire. "Je crois qu'avant de la réécrire il y a une zone de transit à 'respirer'", confiait-elle. Une zone de turbulences qui semble désormais derrière elle, selon ses publications Instagram.

En effet, elle s'affiche depuis quelques mois avec le réalisateur Manuel Herrero, de qui elle semble très amoureuse. Baisers sur la plage, voyages dans le monde entier ou exercices de sport pendant le confinement, ils s'amusent et s'aiment pour le meilleur !