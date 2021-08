Karine Baste-Régis au plus mal, son message alarmant : "Mon coeur saigne..."

Karine Baste-Régis a débuté sa carrière à l'écran en 2007 dans Magazine Caraïbes, un journal local. Elle s'est ensuite fait une place dans le quotidien du grand public en intégrant pendant deux ans l'équipe de Télématin. Une équipe qu'elle a annoncé quitter le 1er juillet dernier. Depuis, Karine Baste-Régis a accepté d'être le joker d'Anne-Sophie Lapix à la présentation du journal de 20h sur France 2 tout le mois d'août.

Pour rappel, dès la rentrée, Télématin fait peau neuve et accueille de nouveaux visages. En effet, Julia Vignali et Thomas Sotto seront aux commandes du lundi au jeudi et Maya Lauqué et Damien Thévenot, du vendredi au dimanche.