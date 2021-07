Télématin : Un nouveau départ confirmé

Télématin : qui sont les membres de la nouvelle édition ?

Dès la rentrée, les téléspectateurs pourront retrouver leur émission quotidienne avec de nouveaux visages mais pas inconnus. Aux commandes, se succèderont Julie Vignali et Thomas Sotto du lundi au jeudi et Maya Lauqué et Damien Thévenot, du vendredi au dimanche. Un vent de nouveauté qui va faire du bien à tout le monde !