Karine Ferri de mariage avec Yoann Gourcuff : elle sort la robe léopard !

Interrogée par le magazine Télé-Loisirs, Karine Ferri a évoqué son bel été, entre le Sud et la Bretagne. "Mes vacances riment toujours avec famille et simplicité. Ce sont des parties de pétanques qui n'en finissent pas, c'est faire du canoë ou du paddle, nager pendant des heures. C'est toujours dans le Sud, là où habitent mes parents, mais très loin de Saint-Tropez, du strass et des paillettes. Ce sont aussi des moments studieux car je prépare déjà ma rentrée", a-t-elle raconté.