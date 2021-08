Karine Ferri divine sirène en maillot de bain : sa photo ensoleillée

Les vacances ont débuté mi-juillet pour Karine Ferri. C'est tout d'abord en Corse que la présentatrice du groupe TF1 a posé ses valises avec son mari Yoann Gourcuff et leurs enfants Claudia (3 ans) et Maël (5 ans). La jolie tribu s'est ensuite rendue à Saint-Raphaël où ils ont une belle villa avec vue sur mer. Et la belle brune de 39 ans ne manque pas de partager quelques photos ensoleillées de son séjour.

Fin juillet, c'est radieuse, vêtue d'une longue robe blanche, qu'elle s'est dévoilée sur son fil d'actualité Instagram, à la Villa Mauresque. Karine Ferri a précisé qu'elle y avait passé un moment parfait en famille. Et qui dit vacances au soleil, dit aussi baignades et donc, maillot de bain ou bikini. Le 31 juillet, à l'occasion d'une virée en bateau pour voir l'Ile d'or, elle a donc posé en sublime maillot une pièce de couleur blanche assez décolleté, qui vient de la marque Orza Luxury Swimwear Paris. Les cheveux au vent et des lunettes de soleil vissées sur le nez, elle regarde au loin. "Les filles , vous êtes plutôt maillot une pièce ou deux pièces ? C'était le sujet de discussion", a-t-elle écrit en légende. Le débat a donc fait rage entre ses abonnés.