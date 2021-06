Karine Ferri souvent réduite à "tapez 1, tapez 2" : agacée, elle répond à ses détracteurs

En 2022, Karine Ferri fêtera ses dix ans sur TF1. L'animatrice s'est confiée au journal Le Parisien. Elle en a dit plus sur ses nouvelles fonctions dans certaines émissions et a répondu à certains de ses détracteurs.

Après deux ans d'absence, Danse avec les stars sera prochainement de retour. Une bonne nouvelle pour les fans du programme mais aussi pour Karine Ferri qui l'apprécie particulièrement puisqu'elle l'a co-animé et a aussi été candidate. Mais voilà, cette fois, la maman de deux enfants (Maël, 5 ans, et Claudia, 2 ans) ne co-présentera plus l'émission avec Camille Combal. La première partie se fera sans elle. En revanche, elle sera seule aux commandes du débrief de l'émission en deuxième partie de soirée. Concernant The Voice, elle a confirmé arrêter, sa présence étant "anecdotique" comme elle le dit elle-même. "Je vais continuer The Voice Kids qui reviendra en 2022. (...) Je pense y apporter une vraie valeur ajoutée", précise-t-elle.

Invitée à réagir au fait d'être réduite parfois à "tapez 1, tapez 2", Karine Ferri a alors réagi : "Ce ne sont pas des choses que vous avez envie d'entendre. Surtout quand vous avez fait vos preuves dans d'autres exercices. J'ai animé ou coanimé plus d'une dizaine de programmes sur TF1 et j'ai montré que je pouvais faire le show sur Danse avec les stars et Mask Singer." Et de sortir les griffes : "Certaines personnes ont présenté des gros prime times et ont aujourd'hui disparu. On dit souvent qu'on savoure plus ce qu'on a mis du temps à obtenir, c'est mon cas."

La femme de Yoann Gourcuff récupère la présentation de Chroniques Criminelles sur TFX. Fans de faits divers, cela lui permettra e faire quelques choses de différent comme elle dit. Et puis n'en déplaise à certaines, elle sera aussi sur TF1 dans le Grand Bêtisier avec Christophe Beaugrand et les Docs du week-end.