Diaporama Karine Ferri souvent réduite à "tapez 1, tapez 2" : agacée, elle répond à ses détracteurs

Exclusif - Karine Ferri - Vernissage de l'exposition de photographies et signature du livre de Simon Procter "Lagerfeld : The Chanel Shows" en hommage à Karl Lagerfeld édité par Rizzoli au Royal Monceau Raffles Paris Art Photo Expo Production à Paris.

Exclusif - Karine Ferri - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. © Cyril Moreau/Bestimage

Exclusif - Karine Ferri et Christophe Beaugrand - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 12

Karine Ferri - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019.

Preview of the film "Yao" at the cinema Le Grand Rex in Paris on January 15, 2019.