Karine Ferri, ses photos volées : Le CSA condamne à son tour la chaîne C8

L'affaire avait fait grand bruit à l'époque... Le 31 octobre 2018, Cyril Hanouna publiait en prime time des photos très sexy de l'animatrice Karine Ferri. Scandalisée, la jolie brune, qui avait pourtant fait interdire ces photos volées, s'est retournée contre le trublion de C8 en portant plainte. Quelques mois plus tard, en avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre condamne la chaîne à verser 12 000 euros d'amende à la présentatrice de Danse avec les stars (TF1). Mais coup de théâtre ! Presque un an après, c'est le CSA qui condamne à son tour la chaîne.

Selon nos confrères de Télé Loisirs, C8 va devoir à nouveau ouvrir le porte-monnaie... car cette fois, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui lui inflige une note salée de 10 000 euros pour la diffusion de ces photos volées.

Pendant les quelques mois qui ont suivi le scandale, Karine Ferri s'est battue pour obtenir réparation. Réclamant 1 million d'euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral, la jeune femme a également exigé des excuses publiques. "Diffuser ces photos lentement à une heure de grande écoute, dans une émission qui rassemble un million de téléspectateurs, dont beaucoup de jeunes, c'est inapproprié. En tant que mère de famille, je n'aimerais pas me retrouver avec mes enfants devant. C'est violent et sorti du contexte", déclarait la compagne de Yoann Gourcuff au Parisien.

Pour Cyril Hanouna en revanche, ces photos "n'avaient rien de grave" et ne méritaient pas une telle somme en guise de dédommagement. "J'espère qu'elle les donnera à une association. Si elle veut, on peut faire directement le don, nous-mêmes, à une association et ça fera plaisir à tout le monde", lançait-il sur son plateau.

En marge de toute cette affaire, la belle Karine Ferri a repris le cours de sa vie. Mère de Maël (3 ans et demi) et de Claudia (1 an et demi), elle s'épanouit pleinement dans ses rôles de maman et d'épouse. Le 16 février 2020, elle a publié sur son compte Instagram, une photo de ses parents, afin de souhaiter un joyeux anniversaire à sa mère. "Bon anniversaire à la plus merveilleuse des mamans", écrit-elle en légende de sa publication.